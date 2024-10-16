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Минздрав разработал законопроект...

Минздрав разработал законопроект об утверждении перечня стратегически значимых лекарств

16.10.2024
18:20
Дина Коблова
Минздрав предложил правила формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Он будет формироваться из препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. Лекарственные средства должны быть произведены в России на всех стадиях технологического процесса.
Фото: 123rf.com

Минздрав разработал проект изменений в статьи 4 и 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Документ проходит стадию общественного обсуждения до 30 октября.

Четвертую статью предлагается дополнить пунктом 52. Там дается определение перечня СЗЛС, который должно разработать правительство. В перечне будут указаны препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения. Он формируется из препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. Лекарственные средства должны быть произведены в России на всех стадиях технологического процесса.

Статью 45 предлагается дополнить частями 45 и 46. В части 45 речь идет о необходимости утверждения перечня СЗЛС, а также порядок и критерии формирования данного перечня. Это необходимо для производства в России качественных, эффективных и безопасных лекарств, которые будут конкурентноспособны на внутреннем и внешнем рынках. В части 46 указано, что производители лекарств, включенных в перечень СЗЛС, будут обеспечены мерами поддержки.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, утверждение перечня должно благоприятно отразиться в том числе на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку предполагает стабильное востребованное производство лекарств. Это, в свою очередь, приведет к стабильности наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 мая 2025 года.

С 1 января 2025 года вводится нацрежим в госзакупках. Он подразумевает в частности, правило «второй лишний» — запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения российских товаров. В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых.

В сентябре замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе парламентских слушаний по теме лекарственной безопасности в Госдуме заявил, что правительству необходимо интенсифицировать меры поддержки по импортозамещению и прежде всего решить проблему социально значимых лекарственных средств. По словам замминистра, актуализировать список СЗЛС планируется к сентябрю 2025 года.

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