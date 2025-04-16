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Минздрав разрешил фельдшерам...

Минздрав разрешил фельдшерам и акушеркам назначать лекарства при оказании скорой помощи

16.04.2025
17:23
Дина Коблова
Минздрав утвердил порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку при оказании первичной и скорой помощи. Так, по приказу руководителя медорганизации фельдшеры и акушерки смогут назначать лекарства и выписывать рецепты на препараты. 
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил порядок возложения руководителем медорганизации при оказании первой помощи на фельдшера и акушерку отдельных функций лечащего врача по оказанию медпомощи, включая назначение и применение лекарств (в том числе наркотических и психотропных препаратов). Приказ № 155н от 27.03.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Функции врача могут быть переданы:

  • фельдшерам ФАП, здравпунктов, поликлиник, акушеркам ФАП;
  • фельдшерам и акушеркам при нехватке врачей или их временном отсутствии.

Согласно документу, отдельные функции лечащего врача возлагаются на фельдшера или акушерку приказом руководителя медорганизации. Освобождение от функций также оформляется приказом.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 2031 года.

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