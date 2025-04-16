Минздрав разрешил фельдшерам и акушеркам назначать лекарства при оказании скорой помощи

Минздрав утвердил порядок возложения руководителем медорганизации при оказании первой помощи на фельдшера и акушерку отдельных функций лечащего врача по оказанию медпомощи, включая назначение и применение лекарств (в том числе наркотических и психотропных препаратов). Приказ № 155н от 27.03.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Функции врача могут быть переданы:

фельдшерам ФАП, здравпунктов, поликлиник, акушеркам ФАП;

фельдшерам и акушеркам при нехватке врачей или их временном отсутствии.

Согласно документу, отдельные функции лечащего врача возлагаются на фельдшера или акушерку приказом руководителя медорганизации. Освобождение от функций также оформляется приказом.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 2031 года.