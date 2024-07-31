Минздрав разъяснил порядок назначения льготных препаратов в случае наличия показаний

Минздрав разъяснил порядок назначения льготных лекарств по жизненным показаниям, на соответствующее письмо Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела № 25-1/3081600-7932 от 05.07.2024 обратил внимание «Медицинский вестник».

В документе указано, что назначение и применение лекарственных препаратов в случае наличия медицинских показаний допускается по решению врачебной комиссии медицинской организации, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 502н от 05.05.2012 «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации». Далее решение фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.

Если необходимо индивидуальное применение по жизненным показаниям препарата, который не зарегистрирован на территории России, то решение о назначении лекарства принимает консилиум федеральной специализированной медорганизации, оформляя протокол за подписью главного врача или директора в соответствии с пунктом 3 приказа Минздравсоцразвития № 494 от 09.08.2005 «О порядке применения лекарственных средств у больных по жизненным показаниям».