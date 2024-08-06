Минздрав разъяснил порядок отпуска аптеками препаратов для медорганизаций

Росздравнадзор в рамках мониторинга МДЛП выявляет и штрафует аптеки, осуществляющие отпуск пациентам в розницу лекарств, предназначенных в соответствии с инструкцией для использования в медорганизациях. Параллельно дистрибьюторы получают от надзорного органа предостережения о недопустимости нарушений.

Отпуск таких препаратов в розницу будет являться нарушением (Приказ Минздрава России № 1093н от 24.11.2021). Медработникам запрещено оформлять рецепты на такие препараты в соответствии с п.7 Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного Приказом Минздрава России № 1094н от 24.11.2021.

С другой стороны, аптеки вправе отпускать лекарственные препараты в медицинские организации по их требованиям. А медорганизации не ограничены в праве выбора аптеки-провайдера таких услуг. Это подтвердил Минздрав в ответе на запрос.

Министерство также напомнило, что дистрибьюторы могут поставлять препараты организациям, имеющим лицензию или иные законные основания для осуществления деятельности (п.69 Правил надлежащей дистрибьюторской практики, утвержденных Решением Совета ЕЭК № 80 от 03.11.2016).

Позиция ведомства по организации отпуска лекарств только для медицинского применения отражена в материале «Без ответа».