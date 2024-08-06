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Минздрав разъяснил порядок...

Минздрав разъяснил порядок отпуска аптеками препаратов для медорганизаций

06.08.2024
16:30
Таисия Кубрина
Минздрав ответил на вопросы, связанные с отпуском лекарственных препаратов, предназначенных для использования в медицинских организациях. Ведомство напомнило, что отпуск может осуществляться по требованиям медорганизаций.
Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Росздравнадзор в рамках мониторинга МДЛП выявляет и штрафует аптеки, осуществляющие отпуск пациентам в розницу лекарств, предназначенных в соответствии с инструкцией для использования в медорганизациях. Параллельно дистрибьюторы получают от надзорного органа предостережения о недопустимости нарушений.

Отпуск таких препаратов в розницу будет являться нарушением (Приказ Минздрава России № 1093н от 24.11.2021). Медработникам запрещено оформлять рецепты на такие препараты в соответствии с п.7 Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного Приказом Минздрава России № 1094н от 24.11.2021.

С другой стороны, аптеки вправе отпускать лекарственные препараты в медицинские организации по их требованиям. А медорганизации не ограничены в праве выбора аптеки-провайдера таких услуг. Это подтвердил Минздрав в ответе на запрос.

Министерство также напомнило, что дистрибьюторы могут поставлять препараты организациям, имеющим лицензию или иные законные основания для осуществления деятельности (п.69 Правил надлежащей дистрибьюторской практики, утвержденных Решением Совета ЕЭК № 80 от 03.11.2016).

Позиция ведомства по организации отпуска лекарств только для медицинского применения отражена в материале «Без ответа».

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06.08.2024
Без ответа. Минздрав разъяснил порядок поставок в аптеки лекарств, используемых только в больницах
Фармацевтический вестник №18 (1147) / 2024

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