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Минздрав рекомендовал добавить...

Минздрав рекомендовал добавить побочное действие в инструкцию цефтриаксона

11.10.2024
15:36
Надежда Синицына
В инструкцию по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, содержащих в качестве действующего вещества цефтриаксон, будет внесено новое побочное явление. Сообщается, что серьезные реакции гиперчувствительности, связанные с применением препарата, могут прогрессировать до синдрома Коуниса.
Фото: 123rf.com

На сайте Государственного реестра лекарственных средств опубликовано письмо Минздрава с рекомендацией внести дополнения в инструкции по медицинскому применению и листки-вкладыши лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующих веществ цефтриаксон.

В разделе «Побочное действие» инструкции по применению в нарушения со стороны сердца с неизвестной частотой следует добавить нежелательную реакцию «синдром Коуниса». В разделе «Особые указания» в информацию о реакциях гиперчувствительности следует отметить, что при применении цефтриаксона, как и других β-лактамных антибиотиков, были отмечены серьезные реакции гиперчувствительности, в том числе со смертельным исходом. Реакции гиперчувствительности могут прогрессировать до синдрома Коуниса — серьезной аллергической реакции, которая может привести к развитию инфаркта миокарда.

В листке-вкладыше следует дополнить информацию о тяжелых реакциях гиперчувствительности на бета-лактамные антибиотики в подразделе «Противопоказания» и симптомах серьезных аллергических реакций, о которых следует немедленно сообщить врачу, включив в них описание синдрома Коуниса.

Указанные изменения касаются всех препаратов с МНН цефтриаксон, в том числе в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз, в форме порошка для приготовления раствора для внутривенного введения, для внутривенного и внутримышечного введения, для внутримышечного введения, для инфузий и для инъекций.

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