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Минздрав рекомендовал унифицировать...

Минздрав рекомендовал унифицировать инструкции препаратов с гинкго

08.08.2022
20:07
Вероника Догузова

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции к медицинскому применению препаратов, содержащих в качестве действующего вещества гинкго двулопастного листьев экстракт. Ведомство заявляет о необходимости унифицировать инструкции в соответствии с актуальной информацией об опыте клинического применения.

Минздрав рекомендовал владельцам и производителям препаратов с МНН гинкго двулопастного листьев экстракт внести изменения в инструкции. Письмо с рекомендациями опубликовано в Государственном реестре лекарственных средств. В документе говорится о необходимости привести к единой редакции раздел «Показания» в инструкциях препарата в пероральной форме. Изменения касаются как средств, отпускаемых по рецепту, так и без рецепта. В инструкциях рецептурных препаратов необходимо указать в качестве показаний – «Дисциркуляторная энцефалопатия различной этиологии (развивающаяся вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы у пациентов пожилого возраста)».

В инструкции средств с гинкго, безрецептурного отпуска, необходимо включить три пункта. В их числе симптоматическое лечение: когнитивных нарушений, шума в ушах.

Основанием для требований Минздрава стало сообщение ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава.

В Реестре лекарственных средств зарегистрировано порядка 17 регистрационных удостоверений, в составе которых содержится данный экстракт.

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