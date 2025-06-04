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Минздрав с 2026...

Минздрав с 2026 года будет вести федеральный регистр пациентов

04.06.2025
13:44
Дина Коблова
Минздрав с марта 2026 будет вести федеральный регистр пациентов с отдельными заболеваниями, в который войдут сведения о пациентах по 12 группам диагнозов и состояний. Собирать информацию для платформы будут в том числе с фармацевтических организаций.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило Правила ведения федерального регистра лиц с отдельными заболеваниями, соответствующее постановление № 822 от 31.05.2025 было опубликовано на портале правовой информации. С документом ознакомился «Медицинский вестник».

Регистр будет вести Минздрав с 1 марта 2026 года, новая платформа станет частью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Регистр будет содержать данные о деятельности медорганизаций, влиянии показателей заболеваемости на изменение медико-демографических показателей, финансово-экономического планирования медицинской помощи и программ льготного лекобеспечения.

В регистр будут включаться сведения о пациентах по 12 группам диагнозов и состояний:

  • злокачественные новообразования (коды МКБ C00-C96);
  • новообразования in situ (D00-D09);
  • сахарный диабет (E10-Е14);
  • психические расстройства и расстройства поведения (F01, F03-F99);
  • ишемическая болезнь сердца, в том числе с нарушением ритма и проводимости (I20-I24, I44-I49);
  • наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов (Z95.0);
  • кардиомиопатия (I42);
  • сердечная недостаточность (I50);
  • острые нарушения мозгового кровообращения (I60-I66);
  • болезни печени, включая алкогольную этиологию (К70-К76);
  • беременность, роды и послеродовый период (О00-099);
  • хроническая обструктивная болезнь легких (J44).

Собирать информацию для регистра будут у Минздрава, Фонда ОМС, Соцфонда, региональных министерств, медицинских и фармацевтических организаций, а также оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Доступ к части данных о пациентах будет предоставлен МВД, а к обезличенной статистической информации — Росстату и Росздравнадзору.

Утвержденные постановлением правила будут действовать в течение шести лет — до 2031 года.

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