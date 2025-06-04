Минздрав с 2026 года будет вести федеральный регистр пациентов

Правительство утвердило Правила ведения федерального регистра лиц с отдельными заболеваниями, соответствующее постановление № 822 от 31.05.2025 было опубликовано на портале правовой информации. С документом ознакомился «Медицинский вестник».

Регистр будет вести Минздрав с 1 марта 2026 года, новая платформа станет частью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Регистр будет содержать данные о деятельности медорганизаций, влиянии показателей заболеваемости на изменение медико-демографических показателей, финансово-экономического планирования медицинской помощи и программ льготного лекобеспечения.

В регистр будут включаться сведения о пациентах по 12 группам диагнозов и состояний:

злокачественные новообразования (коды МКБ C00-C96);

новообразования in situ (D00-D09);

сахарный диабет (E10-Е14);

психические расстройства и расстройства поведения (F01, F03-F99);

ишемическая болезнь сердца, в том числе с нарушением ритма и проводимости (I20-I24, I44-I49);

наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов (Z95.0);

кардиомиопатия (I42);

сердечная недостаточность (I50);

острые нарушения мозгового кровообращения (I60-I66);

болезни печени, включая алкогольную этиологию (К70-К76);

беременность, роды и послеродовый период (О00-099);

хроническая обструктивная болезнь легких (J44).

Собирать информацию для регистра будут у Минздрава, Фонда ОМС, Соцфонда, региональных министерств, медицинских и фармацевтических организаций, а также оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Доступ к части данных о пациентах будет предоставлен МВД, а к обезличенной статистической информации — Росстату и Росздравнадзору.

Утвержденные постановлением правила будут действовать в течение шести лет — до 2031 года.