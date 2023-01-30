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Минздрав снизил максимальную...

Минздрав снизил максимальную суточную дозу лоперамида

30.01.2023
13:50
Вероника Догузова

Минздрав рекомендовал актуализировать инструкции по медицинскому применению противодиарейных препаратов, содержащих лоперамид. Максимальная суточная доза лоперамида теперь составляет 12 мг, вместо разрешенной ранее – 16 мг. Минздрав рекомендует внести новую информацию в инструкцию препарата.

/ | Фото: ru.freepik.com

Максимальная суточная доза лоперамида снижена до 12 мг (6 капсул, таблеток). Такая информация опубликована на сайте ГРЛС 23 января. Основанием для требований Минздрава стало сообщение ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Минздрав рекомендует внести новую информацию в раздел «Способ применения и дозы».

В разделе предлагается указать информацию о том, что максимальная суточная доза препарата не должна превышать 12 мг в сутки (6 капсул, таблеток). В действующих инструкциях к применению лоперамида взрослым разрешается употреблять 16 мг в сутки (8 капсул, таблеток).

Лоперамид применяют для симптоматического лечения острой и хронической диареи. Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции печени, так как это может привести к токсическому воздействию на ЦНС вследствие относительной передозировки, сказано в инструкции по применению. В документе также указано – при передозировке могут наблюдаться побочные действия, среди которых: признаки угнетения ЦНС (угнетение дыхания, ступор, нарушение сознания и т.д.), задержка мочеиспускания или развитие аритмии сердца, вплоть до смертельного исхода. Детям до 6 лет лоперамид противопоказан.

По данным AlphaRM, в России за 11 месяцев 2022 года из аптек было продано 35 млн упаковок препаратов с МНН лоперамид на сумму 2,3 млрд руб. Основная масса из них — отечественного производства (85% в упаковках).

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