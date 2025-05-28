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Минздрав сократил число...

Минздрав сократил число индикаторов риска по контролю за оборотом медизделий

28.05.2025
17:09
Дина Коблова
Минздрав отменил три индикатора риска для контроля за техобслуживанием медизделий. Из перечня исключили пункты о росте числа клинических испытаний, аренде помещений без уведомления и работе сотрудников в разных регионах.
Фото: 123rf.com

Минздрав внес изменения в перечень индикаторов риска для контроля за техобслуживанием медицинских изделий, утвержденный приказом № 368н от 17.07.2023. Соответствующий приказ № 218н от 17.04.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу признаются утратившими силу следующие пункты перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований:

  • первый пункт, согласно которому считается подозрительным двукратный рост числа документов по клиническим испытаниям медицинских изделий за год;
  • третий пункт — о проверке компаний, арендующих помещения для обслуживания медтехники у других лицензированных организаций, которые при этом не уведомляли Росздравнадзор об изменениях в реестре лицензий;
  • четвертый пункт — о контроле за сотрудниками, работающими одновременно у нескольких лицензиатов в разных регионах страны.

Таким образом, из индикаторов риска для контроля за техобслуживанием медизделий остается два пункта. Один из них — о проверке компаний, которые используют одинаковое оборудование в разных субъектах России. В апреле перечень также дополнили еще одним пунктом, который предусматривает ответственность за отсутствие повторного заявления на внесение изменений в регдосье в течение 180 дней после отказа Росздравнадзора, если изделие продолжает продаваться.

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