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Минздрав сообщил о...

Минздрав сообщил о новых побочных действиях ацетазоламида

25.01.2024
13:15
Вероника Догузова
Новое нежелательное явление в виде нарушения со стороны органа зрения будет включено в инструкцию диуретического препарата ацетазоламида. Соответствующее письмо размещено на сайте Минздрава. В письме сообщается о случаях развития хориоидального выпота/отслойки сосудистой оболочки глаза после применения препарата. 
Фото: freepik.com

Минздрав рекомендовал актуализировать инструкции по медицинскому применению препаратов, содержащих действующее вещество ацетазоламид и омега-3 кислот эфиры. В инструкцию по применению ацетазоламида требуется включить возможное возникновение тяжелых нежелательных реакций, требующих прекращения приема препарата и немедленного обращения к врачу, а именно развития хориоидального выпота/отслойки сосудистой оболочки глаза. Частота такого явления неизвестна. Такая информация была опубликована на сайте Минздрава. Основанием для требований Минздрава стало сообщение ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Минздрав рекомендует внести новую информацию в разделы «Побочное действие» и «Особые указания». Симптомы отслойки сосудистой оболочки глаза включают внезапное снижение остроты зрения или боль в глазах, которые могут проявляться в течение нескольких часов после приема ацетазоламида. При таких симптомах следует как можно быстрее прекратить прием ацетазоламида и обратиться к врачу.

В ГРЛС зарегистрировано два торговых наименования с МНН ацетазоламид: «Диакарб» (компании «Польфарма», «Акрихин») и «Ацетазоламид» (компании «Усолье-Сибирский химфармзавод», «Атолл»). Всего насчитывается пять РУ.

Изменения также коснулись препарата, содержащего действующее вещество омега-3 кислот эфиры. В ГРЛС удалось найти только один препарат с МНН омега-3 кислот этиловые эфиры 90 — «Омакор» производства Abbott. Препарат применяется в качестве гиполипидемического средства. Из инструкции предлагается исключить показание к применению «вторичная профилактика инфаркта миокарда». Согласно актуальной информации об опыте клинического применения наблюдались нарушения со стороны сердца — часто (у одного человека из десяти) фибрилляция предсердий.

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