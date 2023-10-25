Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав сообщил о...

Минздрав сообщил о новых побочных действиях антибактериальных и противоопухолевых препаратов

25.10.2023
15:18
Вероника Догузова
Минздрав рекомендовал актуализировать инструкции по медицинскому применению некоторых антибактериальных и противоопухолевых гормональных препаратов. Предлагается внести новые побочные действия, ранее не указанные в документе. Такая информация опубликована на сайте Минздрава 24 октября. Основанием для требований Минздрава стало сообщение ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».
Фото: freepik/freepik.com

Минздрав рекомендует внести новую информацию в разделы: «Побочное действие», «Особые указания» и «С осторожностью». Инструкции препаратов, содержащих в качестве действующего вещества левофлоксацин, предлагается дополнить информацией о риске развития острого панкреатита у пациентов, принимающих лекарство. Изменения касаются следующих лекарственных форм: капсулы, раствор для инфузий, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Препараты, содержащие действующее вещество пиперациллин + [тазобактам], в инфузионных или внутривенных лекарственных формах в очень редких случаях способны вызывать гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ).

ГЛГ — это опасный для жизни синдром патологической активации иммунитета, характеризующийся клиническими признаками и симптомами чрезмерного системного воспаления (например, лихорадка, гепатоспленомегалия, гипертриглицеридемия, гипофибриногенемия, высокий уровень ферритина в сыворотке крови, цитопения и гемофагоцитоз).

Изменения предлагается внести в разделы «Особые указания» и «Особые указания и меры предосторожности».

Также была выявлена необходимость актуализации инструкций по применению лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующего вещества анастрозол, эксеместан и летрозол. При их приеме могут возникнуть тендинит, включая теносиновит (не часто) и разрыв сухожилия (редко). Информацию необходимо внести в разделы «Побочное действия» и «Особые указания».

Анастрозол, летрозол и эксеместан относятся к группе ингибиторов ароматазы — снижающих уровень эстрогенов в организме. Перечисленными препаратами проводят терапию рака молочной железы.

Все лекарства, которые указаны в письмах Минздрава, зарегистрированы на территории России. В ГРЛС содержатся записи о десятках регудостоверений на данные препараты. Меньше всего РУ на препарат эксеместан. С данным МНН в Госреестре зарегистрировано два бренда отечественного и зарубежного происхождения.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.