Минздрав усомнился в необходимости создания рабочей группы по выписке рецептурных препаратов

Национальная фармпалата, а следом и «Опора России» обратились в Минздрав с просьбой рассмотреть меры по обучению медицинских работников оформлению рецептов. Письма организаций стали продолжением дискуссий в профессиональном сообществе, возникших после вступления в Постановления Правительства РФ № 468 от 24.03.2023, вводящего необходимость внесения реквизитов рецепта при выбытии рецептурных препаратов в системе МДЛП.

Новые требования представляют собой техническую часть процесса внесения сведений о рецептах в систему маркировки движения лекарственных препаратов, которые в большей степени коснутся алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций, сказано в ответе Минздрава Национальной фармпалате (есть в распоряжении «ФВ»).

В документе подчеркнуто, что назначение лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в случае возложения на них полномочий лечащего врача. «Ни провизор, ни фармацевт не осуществляют функцию назначения лекарственных препаратов, — говорится в письме. — Также весьма спорны доводы о том, что врачи неохотно выписывают рецепты вследствие того, что «не уверены, насколько прилежно пациент будет соблюдать назначенную схему лечения, и поэтому не хотят нести ответственность за свое назначение».

Кроме того, не вполне понятно, что подразумевается под «расширением функционала аптечных организаций для решения проблемы самолечения в Российской Федерации», пишет директор Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко. Для оценки необходимости создания рабочей группы по обсуждению расширения функционала аптечных организаций для улучшения сложившейся ситуации Минздрав просит представить конкретные предложения по данному вопросу.

Национальная фармпалата, как сообщила «ФВ» исполнительный директор , готовит конкретные предложения по обсуждению расширения функционала аптечных организаций.