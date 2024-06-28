Минздрав утвердил форму выписки из госреестра лекарств
28.06.2024
11:35
Минздрав утвердил форму выписки из государственного реестра лекарств, приказ об этом вступит в силу с 1 января 2025 года. В утвержденной форме выписки 15 пунктов.
Фото: 123rf.com
Минздрав утвердил форму выписки из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. Приказ № 277н от 31.05.2024 вступит в силу с 1 января 2025 года.
Согласно документу, форма выписки содержит 15 пунктов:
- название препарата;
- лекарственная форма с указанием дозировки;
- название держателя или владельца регудостоверения препарата;
- название и адрес производителя лекарства;
- фармакотерапевтическая группа, код препарата по анатомо-терапевтическо-химической классификации ВОЗ;
- номер фармакопейной статьи;
- дата госрегистрации препарата и его регистрационный номер;
- дата замены регудостоверения на бессрочное регудостоверение прапарата;
- дата подачи заявления о подтверждении госрегистрации;
- дата отмены госрегистрации;
- качественный и количественный составы действующих веществ и качественный состав вспомогательных веществ препарата;
- дата принятия решения о возможности рассматривать препарат в качестве орфанного;
- наличие препарата в Перечне ЖНВЛП;
- наличие в лекарстве наркотических или психотропных средств и их прекурсоров, подлежащих контролю;
- сведения о подаче заявления о внесении изменений в документы, которые содержатся в регдосье на препарат.
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