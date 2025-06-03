Минздрав утвердил новый перечень медицинских измерительных изделий

Минздрав утвердил перечень медицинских изделий, которые относятся к средствам измерений в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений, и порядок проведения их испытаний для утверждения типа средств измерений. Приказ № 257н от 29.04.2025 об этом был опубликован на портале правовой информации.

Перечень медизделий, относящихся к средствам измерений в сфере госрегулирования обеспечения единства измерений, остался прежним. В него вошли:

аудиометр медицинский; весы медицинские; динамометр медицинский; дозиметр клинический универсальный для лучевой терапии; дозиметр рентгеновского излучения клинический; дозиметр фотонного излучения для радиационного контроля на рабочих местах персонала; медицинские изделия для исследований параметров внешнего дыхания; медицинские изделия для исследований состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (оксиметры, капнометры, алкометры); набор пробных очковых линз; радиометр клинический; ростомер медицинский; термометр медицинский; тонометр медицинский; фотометр, спектрофотометр, фотоколориметр медицинские для клинической лабораторной диагностики; эргометр медицинский.

В новом документе более детализировано прописаны требования к информации, которая должна содержаться в заявке. Также в приказе указаны требования к данным, содержащимся в программе испытаний, протоколах и актах испытаний. Еще авторы приказа предлагают установить результаты испытаний. Они будут считаться положительными при одновременном выполнении следующих условий:

полученные по результатам испытаний метрологические и технические характеристики медизделия соответствуют заявленным;

полученные результаты испытаний медизделия удовлетворяют требованиям программы испытаний;

программа испытаний, акт испытаний с протоколами испытаний, проект описания типа средств измерений оформлены в соответствии с требованиями настоящего порядка.

Отрицательными результаты будут считаться в случае, если будет не выполнено хотя бы одно из условий выше.

Кроме того, документом предусмотрена возможность подачи заявки, обмена документами и подписания документов усиленными квалифицированными электронными подписями, в то время как в прошлом приказе электронные документы не предусмотрены.

Документ заменил приказ Минздрава № 89н от 15.08.2012. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать ‎до 1 сентября 2031 года.