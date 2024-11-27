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Минздрав утвердил новый...

Минздрав утвердил новый порядок размещения на сайте данных о регистрации лекарств

27.11.2024
15:14
Дина Коблова
Таисия Кубрина
Минздрав утвердил новый порядок и сроки размещения на своем сайте информации, связанной с государственной регистрацией лекарств. Данные будут размещать не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения Минздравом документов или принятия ведомством решения об изменении статуса регистрации.
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил новый порядок и сроки размещения на сайте информации, связанной с государственной регистрацией лекарств. Опубликовано соответствующее постановление № 502н от 30.09.2024.

Согласно документу, министерство должно размещать информацию на официальном сайте не позднее чем через пять рабочих дней со дня:

  • получения Минздравом заявления о госрегистрации лекарства;
  • принятия Минздравом решения о госрегистрации препарата;
  • принятия Минздравом решения об исключении препарата из государственного реестра лекарственных средств.

Документ заменит Приказ Минздрава России № 747н от 26.08.2010.

Ранее регламентировался только срок размещения информации на сайте после получения заявления о госрегистрации. Он также не должен был превышать пяти рабочих дней.

В информацию, размещаемую в интернете, не включаются сведения, составляющие коммерческую, государственную и иную охраняемую законом тайну.

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