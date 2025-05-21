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Минздрав утвердил новый...

Минздрав утвердил новый состав аптечки «Анти-СПИД»

21.05.2025
17:20
Дина Коблова
Минздрав обновил состав аптечки первой помощи для профилактики инфекций. В нее включили хлоргексидин как альтернативу этанолу, а также увеличили количество стерильных салфеток. Документ вступит в силу с 1 сентября.
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил новые требования к комплектации аптечки первой помощи для профилактики инфекций («Анти-СПИД»). Соответствующий приказ № 189н от 11.04.2025 был опубликован на портале правовой информации.

В аптечку добавили раствор хлоргексидина объемом 100 мл, однако его использование допускается при содержании в нем 70% этанола. Еще увеличивается до двух упаковок количество стерильных салфеток — необходима марлевая и нетканая.

Теперь документ также учитывает правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и новые постановления Правительства РФ.

Признается утратившим силу приказ Минздрава № 1н от 09.01.2018 «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

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