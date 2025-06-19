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Минздрав утвердил перечень...

Минздрав утвердил перечень оборудования для центров здоровья

19.06.2025
17:15
Дина Коблова
Минздрав принял документ, которым утвержден перечень оборудования для выявления хронических заболеваний в центрах здоровья. В него вошли тонометры, спирометры, весы и другие медизделия.
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил перечень оборудования для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний для оснащения центров здоровья для взрослых в структуре медицинских организаций. Приказ № 183н от 11.04.2025 был опубликован на портале правовой информации.

В перечень оборудования включили следующие наименования медицинских изделий:

  • тонометры (автоматические, механические или телеметрические);
  • экспресс-анализатор для определения глюкозы в крови;
  • анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглабина (смокелайзер);
  • спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками);
  • весы;
  • ростометр;
  • биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (определение соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме).

Перечень утвержден в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», который является частью госпрограммы «Развитие здравоохранения».

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