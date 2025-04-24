Минздрав утвердил перечень оборудования для помощи пациентам с сахарным диабетом

Минздрав утвердил перечень медицинских изделий и прочего оборудования, предназначенного пациентам с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, для оснащения региональных больниц. Приказ № 146н от 24.03.2025 опубликован на портале правовой информации.

В перечень вошли 26 медизделий:

Кресло подматрическое, с электропитанием. Портативный допплеровский аппарат. Кушетка медицинская. Рабочее место офтальмолога. Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями. Автоматический рефрактометр. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями. Электрический офтальмоскоп. Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии. Тонометр-тонограф автоматический. Пахиметр. Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии. Оптический когерентный томограф (передний, задний). Эндотелиальный микроскоп. Аберометр. Кератотопограф. Прибор для ультразвукового А-В сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии. Комплекс для ЭФИ-исследований. Автоматический пневмотонометр. Экзофтальмометр. Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией. Периметр. Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте с щелевой лампой. ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте с щелевой лампой. Лазер для селективной трабекулопластики. Линзы для иридотомии-капсулотомии.

Среди прочего оборудования также указан педикюрный аппарат.

Средства на покупку медизделий направят в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», указано в документе.