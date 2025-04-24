Минздрав утвердил перечень оборудования для помощи пациентам с сахарным диабетом
Минздрав утвердил перечень медицинских изделий и прочего оборудования, предназначенного пациентам с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, для оснащения региональных больниц. Приказ № 146н от 24.03.2025 опубликован на портале правовой информации.
В перечень вошли 26 медизделий:
- Кресло подматрическое, с электропитанием.
- Портативный допплеровский аппарат.
- Кушетка медицинская.
- Рабочее место офтальмолога.
- Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями.
- Автоматический рефрактометр.
- Щелевая лампа стационарная с принадлежностями.
- Электрический офтальмоскоп.
- Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии.
- Тонометр-тонограф автоматический.
- Пахиметр.
- Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии.
- Оптический когерентный томограф (передний, задний).
- Эндотелиальный микроскоп.
- Аберометр.
- Кератотопограф.
- Прибор для ультразвукового А-В сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии.
- Комплекс для ЭФИ-исследований.
- Автоматический пневмотонометр.
- Экзофтальмометр.
- Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией.
- Периметр.
- Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте с щелевой лампой.
- ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте с щелевой лампой.
- Лазер для селективной трабекулопластики.
- Линзы для иридотомии-капсулотомии.
Среди прочего оборудования также указан педикюрный аппарат.
Средства на покупку медизделий направят в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», указано в документе.
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