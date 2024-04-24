Из стандарта лечения ОРВИ полностью исключили антибиотики и гормоны
Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи взрослым пациентам при ОРВИ, изменения закреплены в приказе № 127н от 18.03.2024, который был зарегистрирован 22 апреля.
Документ отменяет приказ министерства № 657н от 7.11.2012 «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести». Новый приказ регулирует диагностику и лечение ОРВИ без указания степени тяжести. В связи с этим антибиотики и кортикостероиды, указанные в старом приказе, не числятся в новом документе.
В утратившем силу стандарте был 61 пункт с наименованиями препаратов, среди которых антибиотики левофлоксацин, цефоперазон, гентамицин и др. В новом приказе всего 33 наименования, в него входят противовирусные препараты кагоцел, риамиловир, умифеновир и тилорон, противовоспалительный ибупрофен и анальгетик парацетамол.
|Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта
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Биклотимол
|Гексэтидин
|Хлоргексидин
|Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс
|Меглюмина натрия сукцинат
|Другие противовирусные препараты
|Имидазолилэтанамид пентадиовой кислоты
|Кагоцел
|Риамиловир
|Тилорон
|Умифеновир
|Энисамия йодид
|Интерфероны
|Интерферон альфа-2b
|Интерферон гамма человеческий рекомбинантный
|Другие иммуностимуляторы
|Меглюмина акридонацетат
|Эргоферон
|Производные уксусной кислоты и родственные соединения
|Диклофенак
|Производные пропионовой кислоты
|Ибупрофен
|Анилиды
|Парацетамол
|Производные бензодиазепина
|Диазепам
|Симпатомиметики
|Ксилометазолин
|Нафазолин
|Оксиметазолин
|Другие назальные препараты
|Натрия хлорид
|Симпатомиметики
|Аскорбиновая кислота + декстрометорфан + парацетамол + псевдоэфедрин
|Антисептики
|Лизоцим + пиридоксин
|Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами
|Бромгексин + гвайфенезин + сальбутамол
|Муколитические препараты
|Амброксол
|Ацетилцистеин
|Бромгексин
|Другие противокашлевые препараты
|Бутамират
|Ренгалин
|Другие противокашлевые средства в комбинации с отхаркивающими средствами
|Декстрометорфан + терпингидрат+ (левоментол)
|Другие препараты для лечения простудных заболеваний
|Декстрометорфан + фенилэфрин + хлорфенамин
|Замещенные этилендиамины
|Хлоропирамин
Источник: Приказ Минздрава № 127н от 18.03.2024
Совпадают в перечнях лекарств в новом и старом приказах только девять пунктов:
- имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты,
- тилорон,
- меглюмина акридонацетат,
- ибупрофен,
- диазепам,
- натрия хлорид,
- амброксол,
- ацетилцистеин,
- хлоропирамин.
Кроме того, в приказе, утратившем силу, была указана лишь одна нозология, в новом перечень расширен до 22 пунктов. Изменили и список врачей, к которым пациент может прийти на прием: он увеличился с пяти до восьми позиций. При этом перечень лабораторных методов исследования сократили с 30 до 11. Срок лечения сократили с 15 до семи дней, в условия оказания помощи к стационарной добавили амбулаторную.
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