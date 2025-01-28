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Минздрав включил перечни...

Минздрав включил перечни льготных препаратов в критерии оценки программ госгарантий

28.01.2025
14:17
Дина Коблова
Таисия Кубрина
Минздрав внес изменения в Положение о мониторинге формирования программ бесплатного оказания медпомощи. Ведомство будет проводить анализ их соответствия перечню льготных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 50%.
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил приказ № 697н от 15.12.2024, которым вносятся изменения в Положение о мониторинге формирования и экономического обоснования территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Оно утверждено приказом министерства № 370 от 26.06.2015.

Изменения вносятся в шестой пункт Положения, согласно которому Минздрав в течение 20 рабочих дней со дня поступления территориальной программы на бумажном носителе проводит анализ соответствия территориальной программы требованиям в части:

  • структуры территориальной программы;
  • сбалансированности по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи, источникам их финансового обеспечения;
  • нормативов объема медпомощи на одного жителя;
  • нормативов финансовых затрат на единицу объема медпомощи, подушевых нормативов финансирования медпомощи;
  • соблюдения требований к определению в территориальной программе порядка и условий предоставления медпомощи, в том числе сроков ее ожидания;
  • критериев доступности и качества медицинской помощи.

Теперь Минздрав также будет анализировать соответствие терпрограмм перечням препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 50%, объем которых не должен быть меньше, чем это предусмотрено Перечнем ЖНВЛП.

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