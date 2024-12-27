Минздрав включил семаглутид в новые клинические рекомендации по лечению ожирения

Минздрав утвердил обновленные клинические рекомендации по ведению взрослых людей с ожирением. Документ вступает в силу с января 2025 года.

В документе критерием ожирения у взрослых по-прежнему служит повышение индекса массы тела (ИМТ) до 30 кг/м2 и более. При этом отмечено, что ИМТ не используется для диагностики ожирения у пожилых людей, спортсменов, у лиц с чрезмерно развитой мускулатурой, беременных женщин, лиц с ампутированными конечностями, с выраженными отеками, поскольку данный показатель не является достоверно отражающим содержание жировой ткани в организме.

А вот для выявления абдоминального (висцерального) ожирения эксперты рекомендуют измерять окружность талии. В этом случае диагностическим критерием служит показатель 94 см и больше у мужчин и 80 см или более у женщин. Также эксперты рекомендуют проводить совместную оценку ИМТ и окружности талии, так как комбинация этих показателей служит наиболее точным предиктором рисков для здоровья.

Всем пациентам с ожирением рекомендуется прием врача-диетолога для правильного планирования питания. Всем людям с ожирением и нарушениями, которые препятствуют двигательной активности, необходима консультация реабилитолога. Кроме того, всем женщинам с ожирением и нарушениями менструального цикла следует пройти обследование для исключения синдрома поликистозных яичников. Мужчинам также необходимо дополнительное обследование при наличии симптомов гипогонадизма.

В документе впервые приводится информация по целевым показателям снижения массы тела в зависимости от сопутствующих патологий. Например, при метаболическом синдроме рекомендуется снижение веса на 10% для профилактики развития диабета 2-го типа, а при гастроэзофагеальнорефлюксной болезни — более чем на 10% для облегчения симптомов.

Кроме того, помимо орлистата, сибутрамина и лираглутида пациентам с ИМТ от 30 кг/м2 и выше или от 27 кг/м2 и более при наличии факторов риска или сопутствующих заболеваний рекомендуется прием семаглутида.

Также Минздрав представил проект нового стандарта медицинской помощи при гриппе у взрослых. Из рекомендуемых при заболевании препаратов полностью исключили антибиотики и добавили несколько противовирусных средств – риамиловир и энисамия йодид. Также из списка убрали иммуноглобулины, которые входили в предыдущую версию документа. Эксперты по-прежнему рекомендуют использовать интерфероны альфа и гамма, но в новой дозировке.

Для диагностики заболевания теперь можно использовать мазок из ротоглотки на грипп, коронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус и другие патогены, пульсоксиметрию, спинномозговую пункцию и проведение бронхоальвеолярного лаважа.