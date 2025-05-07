Минздрав внес изменения в инструкции линезолида и глюкозамина

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) опубликованы два письма, согласно которым необходимо внести изменения в инструкции по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, которые содержат в качестве действующего вещества линезолид и глюкозамин.

В разделах «С осторожностью» инструкции и «Особые указания и меры предосторожности» листка-вкладыша линезолида необходимо указать, что одновременное применение с бупренорфином (отдельно или в комбинации с налоксоном) может привести к развитию серотонинового синдрома. Также следует отметить, что если такое лечение клинически обосновано, то требуется обеспечить тщательный контроль за состоянием пациента, особенно в начале лечения и при повышении дозы. В раздел «Другие препараты и линезолид» листка-вкладыша нужно внести «опиоиды, применяемые при лечении боли – бупренорфин (отдельно или в комбинации с налоксоном)».

Инструкцию глюкозамина в форме порошка для приготовления раствора для приема внутрь, раствора для внутримышечного введения и концентрата для внутримышечного введения рекомендовано привести в соответствие с актуальной информацией об опыте клинического применения. В разделе «Показания к применению» следует указать, что препарат показан «взрослым для облегчения симптомов остеоартрита коленного сустава легкой и средней степени тяжести». В разделе «Режим дозирования и способ применения» необходимо представить информацию в соответствии с показаниями.

Линезолид – это антибиотик из группы оксазолидинонов, который применяется для лечения пневмонии и некоторых инфекций, вызванных микроорганизмами, устойчивыми к действию ванкомицина, а также в составе комбинированной терапии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

Глюкозамин относится к противовоспалительным и противоревматическим препаратам. Ранее среди показаний глюкозамина значились первичный и вторичный остеоартрит, остеохондроз и спондилоартроз.