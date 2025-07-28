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Минздрав введет компенсацию...

Минздрав введет компенсацию донорам иммуноспецифической плазмы

28.07.2025
13:19
Дина Коблова
Минздрав планирует ввести компенсацию затраты на заготовку иммуноспецифической плазмы. Ставку намерены установить в размере 29,97 тыс. руб. за 1 литр. В случае утверждения документ будет действовать до марта 2029 года.
Фото: 123rf.com

Минздрав намерен внести изменения в Правила предоставления субъектам обращения донорской крови и (или) ее компонентов компенсации расходов на выполнение работ по ее заготовке и хранению для передачи на производство лекарств, а также методики расчета такой компенсации (утверждены Постановлением Правительства РФ № 288 от 21.02.2023). Проект постановления об этом проходит публичное обсуждение до 14 августа.

Документом предлагается ввести компенсацию затрат донору при донации иммуноспецифической плазмы с антителами против антигена Rh(D) после иммунизации и реиммунизации донора. Ставку намерены установить в размере 29 220 руб. за литр.

При этом максимальный размер косвенных затрат на один литр плазмы, заготовленной в течение одного календарного года после последнего курса иммунизации/реиммунизации доноров, не может превышать 750 рублей.

В пояснительной записке к документу указано, что в методику расчета включается новая статья расходов — субсидия донорам за иммунизацию антигеном Rh(D) в размере 5800 руб. (30% от прожиточного минимума 2025 года). Расчеты проведены ФГБУ «Центр экспертизы» и Минздравом на основе среднероссийской зарплаты в 2025 году и данных госзакупок по расходникам.

В случае утверждения постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года ‎и будет действовать до 1 марта 2029 года.

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