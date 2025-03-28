Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав ввел электронный...

Минздрав ввел электронный документооборот при внесении изменений в протоколы клинисследований

28.03.2025
18:00
Дина Коблова
Минздрав обновил порядок рассмотрения сообщений о внесении изменений в протокол клинисследований препаратов. Приказом вводится электронный документооборот. Изменились также условия направления заявок, порядок и сроки их рассмотрения.
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил порядок рассмотрения сообщения о необходимости внесения изменений в протокол клинического исследования лекарства. Приказ № 75н от 17.02.2025 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, указанные сообщения регистрируются в Минздраве в течение одного рабочего дня. Сообщения направляются организацией, проводящей клинисследования, или через личный кабинет в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, или на бумажном носителе почтой.

В этой же системе будут размещаться заключения Совета по этике или экспертных учреждений, если министерство привлечет их к рассмотрению для оценки обоснованности предлагаемых изменений и степени риска для пациентов, которые принимают участие в исследовании. Основанием для отказа могут являться:

  • неполный комплект документов;
  • выявление недостоверных сведений;
  • обоснованное заключение экспертов.

Минздрав рассматривает обращение в срок, не превышающий 28 рабочих дней со дня его получения. Экспертная оценка проводится в течение 20 рабочих дней, ранее этот срок не был установлен.

Приказ заменяет документ № 775н от 31.08.2010 ‎«Об утверждении порядка рассмотрения сообщения о необходимости внесения изменений в протокол клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения». Электронный документооборот вводится с 1 января 2026 года, бумажное оформление допускается до этого срока.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.