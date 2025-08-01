Минздрав выделит 1,5 млрд руб. на разработку подсистемы ведения реестров лекарств в ЕГИСЗ

Минздрав ищет подрядчика для развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части развития подсистемы ведения реестров лекарственных препаратов для медицинского применения. Соответствующий электронный конкурс опубликован в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

Подрядчику предстоит перенести данные из Федеральной информационной системы «Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения» (ИС ГРЛС) в подсистему ЕГИСЗ «Подсистема ведения реестров лекарственных препаратов для медицинского применения», а также обеспечить синхронизацию обновленных данных (РЛП).

Согласно документации конкурса, подсистема предназначена для:

сбора информации и учета зарегистрированных лекарств и фармсубстанций, зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, выданных разрешений на проведение клинических исследований, ввоз незарегистрированных препаратов, ввоз или вывоз биоматериалов, полученных при проведении КИ;

автоматизации процессов оказания госуслуг в этой сфере;

ведения и публикации реестров результатов оказания государственных услуг;

направления итогов предоставления госуслуг заявителям, в том числе и электронных выписок, из соответствующих реестров.

Результат работы оценят по достижении ключевых результатов. Так, доля регистрационных удостоверений препаратов, в отношении которых осуществлена государственная регистрация посредством РЛП, должна достигнуть 2% к 2025 году и 10% к 2026 году.

Работы выполняются в три этапа с правом досрочного выполнения. Первый этап должен быть завершен до 5 декабря 2025 года, второй — до 1 июня 2026 года и заключительный этап — до 7 декабря 2026 года.

На развитие подсистемы направят 1,49 млрд рублей. Заявки на конкурс принимают до 21 августа.