Минздрав закупает препараты для лечения высокозатратных заболеваний

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

- Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000-1500 МЕ Начальная (максимальная) цена контракта: 999 995 400,00 руб. Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00. - Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8-9,6 млн МЕ Начальная (максимальная) цена контракта: 975 518 992,80 руб. Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00. - Интерферон бета-1а раствор и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 30 мкг (6 млн МЕ) Начальная (максимальная) цена контракта: 518 668 836,00 руб. Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00. - Леналидомид капсулы 25 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 999 917 061,36 руб. Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00. - Натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 15 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 999 905 398,80 руб. Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00. - Леналидомид капсулы 15 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 337 736 516,04 руб. Прием заявок заканчивается: 17.12.2018 09:00.