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Минздрав зарегистировал инновационный...

Минздрав зарегистировал инновационный антибиотик Центра им. Гамалеи

05.04.2024
13:03
В России зарегистрирован инновационный антибактериальный препарат для лечения осложненных хронических инфекций. Он не имеет аналогов в мире по механизму действия.
Фото: 123rf.com

Минздрав зарегистрировал по требованиям ЕАЭС оригинальный антибактериальный лекарственный препарат полного цикла производства фтортиазинон в форме таблеток. Он разработан и произведен Центром им. Гамалеи. Препарат не имеет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов по механизму действия, сообщает пресс-служба министерства.

Фтортиазинон предназначен для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Испытания препарата начались в 2021 году. Оценка эффективности и безопасности показала благоприятный профиль безопасности, подтверждена высокая эффективность применения препарата.

«Фтортиазинон — антимикробный препарат, он может использоваться в ассоциации с антибиотиками, а также самостоятельно, что приводит к ослаблению тех микроорганизмов, которые вызвали то или иное инфекционно-воспалительное заболевание», — отметил главный внештатный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.

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