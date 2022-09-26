Минздрав зарегистрировал аналог зарубежного препарата для лечения орфанного заболевания

Компания ООО «ФармаМондо» получила регистрационное удостоверение на препарат «Синтерсеп». Действующее вещество препарата — триентин. Лекарство одобрено для лечения редкого заболевания Вильсона — Коновалова. Информация об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

Производителем лекарства указана индийская компания «Эмкюр Фармасьютикалз Лимитед».

Действующее вещество одобренного препарата относится к детоксирующим средствам. Триентин связывает медь и выводит из организма, что необходимо при болезни Вильсона — Коновалова, когда происходит избыточное накопление меди.

Препарат «Синтерсеп» разрешен детям с пяти лет и взрослым, которые не переносят пеницилламин, также применяемый для лечения орфанного заболевания.

В российском реестре клинических исследований числится одно испытание препарата триентин. Американская компания «Навинта ЭлЭлСи» проводит исследование биоэквивалентности лекарств «Триентин Вэймейд» и «Сиприн» (Bausch Health US LLC, США). Испытание должно завершиться в текущем году.

Препарат Syprine применяется в США для лечения болезни Вильсона — Коновалова, в России не зарегистрирован.