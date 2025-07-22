Минздрав зарегистрировал хорватский лифитеграст

Хорватская компания Jadran зарегистрировала препарат «Литэгра» (МНН лифитеграст) — первое в своем классе лекарственное средство, предназначенное для лечения синдрома «сухого глаза». «Литэгра» представляет собой низкомолекулярный ингибитор интегрина, воздействующего на функционально-ассоциированный антиген лимфоцитов 1 (LFA-1).

При синдроме «сухого глаза» у пациентов уменьшается продукция слезы и нарушается стабильность прекорнеальной слезной пленки, из-за чего появляются, зуд, жжение и раздражение глаз. «Литэгра» используется в форме глазных капель. Согласно инструкции, точный механизм действия лифитеграста не известен. Есть предположения, что препарат ингибирует секрецию цитокинов в мононуклеарах, что приводит к снижению воспаления. «Литэгра» предназначена для лечения взрослых людей старше 18 лет.

Все стадии производства «Литэгры» будут проходить в Хорватии на производственных площадках компании Jadran Galenski Laboratorij (JGL) из индийской фармацевтической субстанции. Препарат будет выпускаться в дозировке 50 мг/мл.

Лифитеграст был впервые одобрен FDA в 2016 году под торговым наименованием Xiidra. Однако европейский регулятор посчитал препарат неэффективным. По мнению EMA, эффективность препарата не доказана, а связанная с его применением польза не превышает риски.

В Евразийском фармреестре нет сведений о действующих патентах препарата на территории стран ЕАЭС. Основные патенты на лифитеграст в США уже истекли в ноябре 2024 года. Ключевой патент США № 7,314,938 на препарат истек 10 марта 2025 года, согласно «Оранжевой книге» FDA. Последний истекает в марте 2026 года. Уже стали доступны дженерики Xiidra. По данным Pharsight, первый дженерик лифитеграста был одобрен в августе 2023 года.