Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения COVID-19

Компания «Промомед Рус» получила регистрационное удостоверение на препарат «Амбервин Пульмо» для лечения поражений легких при новой коронавирусной инфекции. Информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство применяется при среднетяжелом течении болезни в составе комплексной терапии, сказано в инструкции по медицинскому применению.

Препарат нельзя применять пациентам до 18 лет, беременным и в период грудного вскармливания.

Согласно реестру, препарат выпускается в виде лиофилизата для приготовления раствора в двух дозировках — 1,16 мг и 5,8 мг. Производителем указано АО «Биохимик».

В инструкции в качестве действующего вещества и МНН указан тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Препарат «Амбервин Пульмо» — это синтетический аналог лей-энкефалина. Подавляет синтез в легких и тормозит поступление в кровоток одного из медиаторов цитокинового шторма IL-6, а также некоторых других противовоспалительных цитокинов.

Компания «Промомед» подавала заявку на регистрацию этого лекарства 4 августа 2022 года.

По данным госреестра КИ, препарат прошел первую фазу клинических исследований в сентябре 2021 года. Третью фазу испытаний планируется завершить в конце 2022 года.