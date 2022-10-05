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Минздрав зарегистрировал первый...

Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы

05.10.2022
19:23
Ринат Васбеев
Вероника Догузова

Минздрав одобрил заявку центра «Вектор» на регистрацию препарата «НИОХ-14». Как заявляет разработчик, лекарство эффективно против любых видов ортопоксвирусов, включая оспу обезьян. 

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы, разработанный Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова и ГНЦ ВБ «Вектор». Запись об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат «НИОХ-14» зарегистрирован по ускоренной процедуре.

В инструкции препарата указывается, что он показан к применению для пациентов старше 18 лет для лечения инфекций вызванных:

  • вирусом натуральной оспы;
  • вирусом оспы обезьян;
  • вирусом коровьей оспы.

Это ингибитор, который блокирует формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина. Молекула обладает противовирусной активностью в отношении ортопоксвирусов, к которым относится натуральная оспа, а также оспа обезьян. Препарат демонстрирует низкую токсичность, а также эффективность при применении в малых дозах.

Препарат будет выпускаться АО «Сибирский Центр фармакологии и биотехнологии» в виде капсул, 200 мг.

Химический препарат «НИОХ-14» прошел I фазу клинических испытаний, которая завершилась в конце 2021 года.

В конце июля ФМБА также заявляло о проведении научных исследований по разработке технологий производства препарата для лечения заболеваний, вызываемых поксвирусами.

В России зарегистрировано три вакцины для профилактики оспы. При этом иммунизация от натуральной оспы и оспы обезьян не входит в действующий Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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