Минздрав зарегистрировал новый препарат для терапии рассеянного склероза

Компания Novartis получила регистрационное удостоверение на препарат «Бонспри», применяющийся для лечения рассеянного склероза. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается в виде предварительно заполненного шприца, который содержит 20 мг офатумумаба. Препарат предназначен для самостоятельного подкожного введения пациентом, сказано в инструкции для медицинского применения.

Лекарство нельзя применять детям до 18 лет, беременным и в период грудного вскармливания.

Офатумумаб представляет собой моноклональное антитело — специальный белок, нацеленный на распознавание и присоединение к мишени под названием CD20 на поверхности В-лимфоцитов. Препарат целенаправлено воздействует на В-лимфоциты и помогает снизить их активность, таким образом, уменьшает вероятность развития обострения, облегчает симптомы и замедляет прогрессирование заболевания, указано в инструкции.

По данным Госреестра, в 2012 году в России был зарегистрирован препарат «Арзерра» с таким же МНН (офатумумаб), но в виде инфузий. Препарат применялся для лечения хронического лейкоцитарного лейкоза (ХЛЛ), но был исключен из реестра. Официальное объяснение изъятия препарата из страны — плохой спрос на него. Правообладателем лекарства «Арзерра» также является Novartis.

FDA одобрило два препарата, содержащие в составе офатумумаб. Это Arzerra (лечение ХЛЛ) и Kesimpta (лечение пациентов с рецидивирующими формами рассеянного склероза).