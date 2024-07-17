Минздраву выделят дополнительные средства из федерального бюджета
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный законопроект № 175-ФЗ от 12.07.2024 о внесении изменений в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ вступил в силу со дня подписания.
Согласно законопроекту, всего в рамках изменения ведомственной структуры расходов федерального бюджета выделят 521,6 млрд руб. Минздраву из этих средств направят 484 млн руб., Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) выделят 121 млн руб., на здравоохранение пойдет 787 млн руб.
Из федерального бюджета профинансируют следующие госпрограммы, проекты и мероприятия:
- «Развитие здравоохранения»;
- «Развитие инфраструктуры здравоохранения»;
- «Развитие образования»;
- «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»;
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»;
- «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»;
- «Медицинская наука для человека»;
- «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации»;
- «Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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