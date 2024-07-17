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Минздраву выделят дополнительные...

Минздраву выделят дополнительные средства из федерального бюджета

17.07.2024
15:01
Дина Коблова
Утверждены изменения в законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, документ подписал президент. Минздраву направят 484 млн руб., ФМБА выделят 121 млн руб., на здравоохранение — 787 млн руб.
Фото: 123rf.com

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный законопроект № 175-ФЗ от 12.07.2024 о внесении изменений в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ вступил в силу со дня подписания.

Согласно законопроекту, всего в рамках изменения ведомственной структуры расходов федерального бюджета выделят 521,6 млрд руб. Минздраву из этих средств направят 484 млн руб., Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) выделят 121 млн руб., на здравоохранение пойдет 787 млн руб.

Из федерального бюджета профинансируют следующие госпрограммы, проекты и мероприятия:

  • «Развитие здравоохранения»;
  • «Развитие инфраструктуры здравоохранения»;
  • «Развитие образования»;
  • «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»;
  • «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»;
  • «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»;
  • «Медицинская наука для человека»;
  • «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации»;
  • «Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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