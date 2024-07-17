Минздраву выделят дополнительные средства из федерального бюджета

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный законопроект № 175-ФЗ от 12.07.2024 о внесении изменений в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ вступил в силу со дня подписания.

Согласно законопроекту, всего в рамках изменения ведомственной структуры расходов федерального бюджета выделят 521,6 млрд руб. Минздраву из этих средств направят 484 млн руб., Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) выделят 121 млн руб., на здравоохранение пойдет 787 млн руб.

Из федерального бюджета профинансируют следующие госпрограммы, проекты и мероприятия: