Мишустин дал поручения по реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики»

Председатель правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвященной доработке национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». Подробностями поделились в пресс-службе правительства.

О нацпроекте

Главная цель нацпроекта — консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся. По словам Мишустина, нацпроект будет формировать фундамент для нескольких направлений.

«В их числе – химия, пищевая индустрия, энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство. Все те отрасли, где возможно глубокое внедрение биопроцессов и использование современных форматов производства на индустриальном уровне», – поделился председатель правительства.

В структуру нацпроекта «Биоэкономика» войдут три федеральных проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики» и «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики».

Сроки и ответственные за реализацию

До 30 июня Минпромторг должен будет разработать перечень индустриальных проектов, которые войдут в состав нацпроекта «Биоэкономика». Этот перечень должен быть согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с НИЦ «Курчатовский институт». Минпромторгу также нужно включить в паспорт нацпроекта и паспорта входящих в его состав федеральных проектов общественно значимые результаты их реализации.

До 10 ноября Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития должны доработать и утвердить методику расчета целевых показателей нацпроекта с учетом параметров индустриальных проектов по производству высокотехнологичной продукции.

К 20 мая глава правительства поручил проработать целесообразность подготовки программного документа (стратегии, доктрины или концепции), в котором будет определено понятие биоэкономики, стратегической цели ее развития, направлений и рынков применения конечной продукции. Этой работой займутся Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минздрав, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения и Минэнерго.

Кроме того, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину предстоит провести работу, связанную с финансовым обеспечением мероприятий нацпроекта при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Кадровое обеспечение

Отдельный блок поручений посвящен формированию кадрового потенциала для реализации нацпроекта. Так, Минпромторг и Минсельхоз представят в Минобрнауки предложения по формированию целевого заказа на подготовку инженерных кадров. Эту работу ведомства должны провести вместе с квалифицированными заказчиками, которые обеспечивают долгосрочный спрос на высокотехнологичную продукцию и участвуют в постановке задач по проведению научных исследований и разработок, подготовке инженерных кадров, созданию производств. Эту работу поручили закончить к 10 сентября.

Учитывая представленные предложения, Минобрнауки, Минпромторг и Минсельхоз сформируют перечень вузов, которые подготовят кадры, проведут научные исследования и разработки для технологического лидерства. Этим же министерствам поручено разработать или обновить стратегии и программы развития таких вузов, учитывая задачи для развития индустриальных проектов по направлениям биоэкономики. Документы нужно представить до 30 апреля 2026 года.

Мишустин в ходе стратсессии поделился планами, согласно которым уже к 2030 году удастся добиться технологического суверенитета в биоэкономике, а к 2036 году — лидерства в этой сфере.