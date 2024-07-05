Мишустин поручил разработать проекты по выпуску ветпрепаратов отечественного производства

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, которая была посвящена вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Как сообщили на сайте правительства, поручения касаются разработки новых федеральных проектов, направленных на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны.

Глава правительства заявил, что налаживание выпуска ветеринарных препаратов отечественного производства, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок — одно из приоритетных направлений работы. В новые федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК» войдут мероприятия по реализации этих направлений. Разработкой проектов займутся Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития, срок — до 1 октября.

Известно также, что четыре федеральных проекта направлены на улучшение помощи пациентам с онкологией, сахарным диабетом, гепатитом С и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Во всех случаях надо максимально повысить доступность самых современных передовых методов лечения — как в амбулаторном режиме, так и в стационарах. И, конечно, предусмотреть обеспечение всеми необходимыми препаратами», — заявил Мишустин.

Ранее глава правительства провел стратсессию по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья», в который войдет создание лекарственных форм нового поколения. Планируется, что доля производства лекарств отечественного производства за пять лет вырастет до 90%.