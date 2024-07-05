Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Мишустин поручил разработать...

Мишустин поручил разработать проекты по выпуску ветпрепаратов отечественного производства

05.07.2024
09:29
Дина Коблова
Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития предстоит разработать федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК», в рамках которых будет налажен выпуск ветпрепаратов отечественного производства, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок.
Фото: Правительство России

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, которая была посвящена вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Как сообщили на сайте правительства, поручения касаются разработки новых федеральных проектов, направленных на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны.

Глава правительства заявил, что налаживание выпуска ветеринарных препаратов отечественного производства, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок — одно из приоритетных направлений работы. В новые федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК» войдут мероприятия по реализации этих направлений. Разработкой проектов займутся Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития, срок — до 1 октября.

Известно также, что четыре федеральных проекта направлены на улучшение помощи пациентам с онкологией, сахарным диабетом, гепатитом С и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Во всех случаях надо максимально повысить доступность самых современных передовых методов лечения — как в амбулаторном режиме, так и в стационарах. И, конечно, предусмотреть обеспечение всеми необходимыми препаратами», — заявил Мишустин.

Ранее глава правительства провел стратсессию по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья», в который войдет создание лекарственных форм нового поколения. Планируется, что доля производства лекарств отечественного производства за пять лет вырастет до 90%.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.