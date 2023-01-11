Moderna и CytomX заключат сделку на 1,2 млрд долларов для разработки мРНК-препаратов

Moderna и разработчик лекарств для лечения рака CytomX Therapeutics (CytomX) объявили о заключении соглашения, целью которого будет создание экспериментальных препаратов на основе технологии мРНК для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе онкологических. Об этом сообщается на сайте Moderna.

Компании будут использовать как терапевтическую платформу CytomX Probody, используемую при разработке методов лечения рака, нацеленных на пораженные ткани, так и мРНК-технологии Moderna.

В соответствии с условиями соглашения, CytomX получит авансовый платеж в размере 35 млн долл. от Moderna. Компания также будет иметь право на получение дополнительных выплат в размере до 1,2 млрд долл., которые будут зависеть от успехов в разработке, одобрения препаратов и их коммерческого успеха. Кроме того, CytomX может получить многоуровневые глобальные отчисления от чистых продаж лекарств.

«Глобальное влияние Moderna продемонстрировало огромную силу мРНК, и мы с нетерпением ждем начала тесного сотрудничества с нашим новым партнером, чтобы предложить пациентам с неудовлетворенными медицинскими потребностями новые <...> терапевтические средства на основе мРНК», — заявил главный исполнительный директор и председатель CytomX Шон Маккарти.

В настоящее время в портфеле CytomX семь терапевтических кандидатных препаратов, включая конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC), биспецифические антитела, взаимодействующие с Т-клетками, и иммуномодуляторы, такие как цитокины и ингибиторы контрольных точек.