Moderna отказалась выходить на рынок Китая из-за предварительных условий

Moderna отказалась передать Китаю интеллектуальную собственность, связанную с вакциной компании против COVID-19 на основе технологии мРНК. Это привело к провалу на переговорах о продаже препарата в КНР, пишет The Financial Times.

КНР не одобрила ни одной иностранной вакцины против COVID-19 и полагается только на препараты, разработанные внутри страны.

В сентябре главный медицинский директор Moderna Пол Бертон заявил, что компания заинтересована в сотрудничестве с КНР по поставкам в страну вакцин против COVID-19 на базе мРНК.

«В настоящее время никакого продвижения не происходит, но мы открыты для обсуждения этого вопроса», — заявил Бертон.