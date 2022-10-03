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Moderna отказалась выходить...

Moderna отказалась выходить на рынок Китая из-за предварительных условий

03.10.2022
15:19
Николай Соколов

Moderna не стала передавать Китаю технологию вакцины против COVID-19. Это было условием КНР для доступа на внутренний рынок, но американская фармкомпания не пошла на такой шаг.

Moderna отказалась передать Китаю интеллектуальную собственность, связанную с вакциной компании против COVID-19 на основе технологии мРНК. Это привело к провалу на переговорах о продаже препарата в КНР, пишет The Financial Times.

КНР не одобрила ни одной иностранной вакцины против COVID-19 и полагается только на препараты, разработанные внутри страны.

В сентябре главный медицинский директор Moderna Пол Бертон заявил, что компания заинтересована в сотрудничестве с КНР по поставкам в страну вакцин против COVID-19 на базе мРНК.

«В настоящее время никакого продвижения не происходит, но мы открыты для обсуждения этого вопроса», — заявил Бертон. 

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