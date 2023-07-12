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Moderna подала два...

Moderna подала два новых иска против Pfizer и BioNTech из-за вакцин от COVID-19

12.07.2023
13:09
Николай Соколов
Moderna подала новые иски против Pfizer и BioNTech из-за нарушения патентных прав на вакцины против COVID-19. Противостояние компаний тянется с августа прошлого года.

Moderna подала два новых иска против Pfizer и BioNTech, обвинив их в нарушении патентов на мРНК-вакцины. Компания обратилась в Высокий суд в Дублине и в Коммерческий суд Брюсселя, сообщает Juve Patent.

Ирландский суд, в котором Moderna заявила о нарушении Pfizer и BioNTech патентов на вакцину Spikevax, должен рассмотреть иск в начале 2024 года. О процессе в Бельгии пока известно меньше.

Юридическое противостояние компаний началось в августе прошлого года, когда Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патентных прав при создании вакцины в США и Германии. Отдельные иски Moderna подала на Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech в Нидерландах и в Великобритании.

«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, вложили миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19», — пояснил тогда главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Компания утверждает, что не планирует убрать с рынка вакцину Pfizer Comirnaty или занимать ее долю на рынке. Moderna добивается компенсации и возмещения убытков за нарушение патентов, подробно описывающих доставку липидных наночастиц, кодирование шиповидных белков и многое другое.

В декабре прошлого года Pfizer и BioNTech ответили Moderna. Компании подали встречный иск в США, потребовав суда присяжных и отклонив обвинения в нарушении патентных прав. Представитель Pfizer заявил, что они вместе с BioNTech уверены в своей интеллектуальной собственности и будут «решительно защищаться» от претензий Moderna.

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