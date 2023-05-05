Moderna в I квартале показала неожиданно высокую прибыль

Moderna сообщила о финансовых результатах за I квартал 2023 года. Компания заработала за этот период времени 1,9 млрд долл., что превысило прогнозы аналитиков.

Производитель вакцин сообщил о прибыли в размере 19 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали убытка в размере 1,77 долл. на акцию, пишет Reuters. Неожиданный рост доходов объясняется тем, что компания получила платежи по заказам прошлого года.

По данным аналитиков Refinitiv IBES, продажи вакцины от COVID-19 Spikevax принесли компании в I квартале 1,83 млрд долл. Эта сумма вдвое превышает средние прогнозы аналитиков. Они предполагали, что компания заработает 998 млн долл.

Компания подтвердила свой предыдущий прогноз о том, что объем продаж вакцины против коронавируса в этом году составит 5 млрд долл. Moderna рассчитывает, что эти доходы ей принесут предварительно заключенные контракты.

Также компания ведет переговоры о новых контрактах с клиентами в Европе, Японии и США. Компания рассчитывает подписать коммерческие соглашения на продажу обновленных бустеров в течение следующих нескольких недель и в III квартале этого года, сообщил главный коммерческий директор компании Арпа Гарай.

За последние два года компания получила около 36 млрд долл. от продаж своей вакцины против COVID-19. Это пока что единственный коммерческий продукт компании.

С тех пор спрос на вакцину во всем мире упал, и в феврале этого года компания прогнозировала чистый убыток за 2023 год. Производитель считает этот год переходным и надеется, что в будущем сможет получать доход от вакцин против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и гриппа.