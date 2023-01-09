Moderna впервые приобрела другую компанию за 85 млн долларов

Moderna приобретет компанию OriCiro Genomics K.K. за 85 млн долл., сообщается на сайте производителя. OriCiro занимается разработкой и коммерциализацией технологий бесклеточного синтеза и амплификации плазмидной ДНК для применения в генной/клеточной терапии и в области синтетической биологии.

«С этим приобретением мы получим лучшие в своем классе инструменты для бесклеточного синтеза ДНК и амплификации плазмидной ДНК, ключевого строительного блока в производстве мРНК, — прокомментировал соглашение главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель, — технология OriCiro стратегически дополнит наш производственный опыт и еще больше ускорит наши исследования и разработки».

«Moderna продемонстрировала невероятную скорость и способность влиять на жизнь людей с помощью своей инновационной платформы и мРНК-терапии. Я уверен, что наши технологии и таланты будут стратегически хорошо сочетаться с Moderna», — заявил главный исполнительный директор OriCiro Насир Като Башируддин.

Moderna активно занимается инвестициями в создание мРНК-препаратов. В конце 2022 года Moderna закончила создание современного предприятия по исследованию, разработке и производству мРНК-вакцин в Великобритании. Завод предназначен для расширения производства вакцин против COVID-19. Объект также имеет потенциал для разработки вакцин против других респираторных заболеваний, таких как грипп и респираторно-синцитиальный вирус.