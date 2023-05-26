Moderna выйдет на рынок Китая

Американская биотехнологическая фирма Moderna зарегистрировала в Шанхае подразделение под названием Moderna (China) Biotech Ltd. с уставным капиталом в 100 млн долл., сообщает Reuters.

До этого момента компания не была представлена в материковом Китае, хотя в прошлом году она открыла офис в Гонконге. Появление нового подразделения в Китае связано с замедлением роста выручки из-за снижения мирового спроса на вакцину от COVID-19, пишет Reuters. Пока вакцина от коронавируса остается единственным одобренным препаратом компании.

«Мы изучаем возможности выхода на рынок и предоставления возможностей платформы мРНК Moderna жителям Китая», — заявил Reuters представитель компании.

В феврале Moderna прогнозировала, что 2023 год окажется для компании убыточным. Она назвала этот год «переходным» и возложила надежды на скорое начало продаж экспериментальных вакцин от респираторно-синцитиального вируса и гриппа. Эти препараты, основанные на платформе мРНК, пока еще не получили одобрение регулирующих органов.

Ранее Moderna заявила, что хотела бы продавать свою мРНК-вакцину в Китае, но Пекин настаивает на использовании в стране только вакцин китайского производства. В апреле в ходе поездки в Шанхай генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания начнет инвестирование и будет работать с китайскими партнерами над исследованиями и разработками.