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Молнупиравир может вызывать...

Молнупиравир может вызывать появление мутаций коронавируса

26.09.2023
15:41
Ученые выяснили, что молнупиравир может вызывать появление мутаций коронавируса. Однако характерные их признаки не выявлены среди широко циркулирующих вариантов. Исследователи считают, что вызванные молнупиравиром мутации ослабляют вирус, а не делают его более опасным.
Фото: kjpargeter/ru.freepik.com

Антивирусный препарат молнупиравир, который используется для лечения COVID-19, может провоцировать мутации вируса и ускорять появление новых вариантов коронавируса. Такие выводы сделали ученые из Института Фрэнсиса Кирка в Лондоне, Кейптаунского университета, Ливерпульского университета, Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Результаты их исследования опубликовал The Guardian со ссылкой на журнал Nature, пишет «Медицинский вестник».

В исследовании отмечается, что действие молнупиравира основано на том, что препарат вызывает мутации коронавируса во время его репликации. Большинство случайных мутаций приводят к разрушению вируса и снижению вирусной нагрузки. Однако ученые обнаружили, что в некоторых случаях вирус может выживать после применения препарата. В этом случае мутировавший под воздействием молнупиравира вирус может передаваться другим людям.

Ученые проанализировали всемирную базу данных геномов коронавируса и выявили признаки мутаций начиная с 2022 года, после внедрения терапии молнупиравиром. Они оказались более распространены в странах, которые используют для лечения COVID-19 этот препарат. В их числе Великобритания, Австралия, США и Япония. Анализ также показал, что характерные признаки мутаций чаще встречаются у пожилых людей.

Кроме того, ученые собрали в Англии образцы вируса с характерными мутациями и сравнили с данными, полученными от Агентства по здравоохранению Великобритании, о пациентах, которые получали терапию молнупиравиром. По словам ученых, количество совпадений оказалось слишком высоким, чтобы быть случайностью.

Однако авторы исследования подчеркивают, что последствия мутаций до сих пор не понятны. Характерные их признаки не выявлены среди широко циркулирующих вариантов коронавируса. Ученые считают, что вызванные молнупиравиром мутации скорее ослабляют вирус, а не делают его более опасным. Однако они повышают генетическое разнообразие вируса, давая возможность для дальнейшего изменения.

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