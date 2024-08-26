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«Монастырёв.рф» совместно со...

«Монастырёв.рф» совместно со Сбербанком ищут ключевого партнера

Эксклюзив
26.08.2024
19:22
Ольга Коберник
Интенсивные темпы роста сети «Монастырёв.рф» привели к финансовым сложностям. Из-за проблем с поставщиками аптекам не хватает товара. Сеть совместно со Сбербанком ищут ключевого партнера.
Александр Монастырев | Фото: Анжела Мнацаканян

Сбербанк и компания «Монастырёв.рф» ведут переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы привлечь в бизнес ключевого партнера, сообщил «ФВ» генеральный директор компании Александр Монастырев.

В 2021 году в сети «Монастырёв.рф» было около 100 аптек, за 2022-2023 годы она открыла еще 200 аптек без привлечения стратегического инвестора. Это и привело к финансовым трудностям, сказал Монастырев. Сейчас сеть испытывает проблемы с наполнением аптек товарами, добавил он.

«Поэтому на текущий момент Сбербанк и «Монастырёв.рф» >совместно проводят переговоры с заинтересованными инвесторами с целью привлечения в сформированный бизнес ключевого партнера. Дополнительные инвестиции, финансовая реструктуризация позволят аптечной сети сбалансированно работать с поставщиками, обеспечить наполнение аптек товарами, удовлетворять запросы покупателей в удобных для них локациях», — уверен Монастырев.

Компания была основана в 1996 году во Владивостоке. Сейчас сеть насчитывает 263 аптеки (девять в Москве, две в Новосибирске, три в Комсомольске-на-Амуре, 53 в Хабаровске, 72 во Владивостоке и 123 в Приморском крае).

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