Московский  биофармацевтический кластер возглавил Михаил Гетьман

10:12
7 декабря 2018

Елена Сидорова

227
Михаил Гетьман | Фото: Игорь Чунусов

Столичная ОЭЗ 6 декабря объявила о создании на своей территории биофармацевтического кластера. Участниками кластера стала 21 компания-резидент. Компании-участники осуществляют разработку, исследования, производство и реализацию лекарств, медицинских изделий и оборудования, биологически активных пищевых продуктов, средств реабилитации, товаров и услуг в области здравоохранения.

«Кластеризация позволяет создать лучшие условия для работы конкретной отрасли, учесть специфические требования предприятий. Также предприятиям, объединенным в кластер, проще наладить диалог с научными центрами, вузами, сервисными компаниями и региональными институтами развития», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Председателем Совета биофармацевтического кластера ОЭЗ «Технополис «Москва» стал Михаил Гетьман, который в 2016-2017 гг. руководил созданием на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» научно-исследовательского центра компании «НоваМедика Иннотех» (проект Роснано, проект Сколково)

«Мы видим кластер открытым неформальным образованием, к которому без ограничений смогут присоединиться не только резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва», но также и другие компании Москвы, работающие в отраслях промышленности, связанных со здоровьем», – сообщил Михаил Гетьман.

Персоны
Гетьман Михаил

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
30.11.2018
Москва: офсетные контракты привлекли в фармотрасль порядка 9 млрд рублей
31.10.2018
Власти Москвы помогут компаниям-экспортерам продвигать  товары за рубежом  
26.10.2018
Бесплатные прививки от гриппа в Москве внесены в программу госгарантий
Популярное
05.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»
7075
04.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
3773
04.12.2018
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
3732
01.12.2018
«СИА Интернейшнл ЛТД» окончательно перешла к «Магниту»
3019
05.12.2018
Эксперт: два крупнейших дистрибьютора активно занимают розничный рынок
23612