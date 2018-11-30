Московский  биофармацевтический кластер возглавил Михаил Гетьман

«Кластеризация позволяет создать лучшие условия для работы конкретной отрасли, учесть специфические требования предприятий. Также предприятиям, объединенным в кластер, проще наладить диалог с научными центрами, вузами, сервисными компаниями и региональными институтами развития», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Председателем Совета биофармацевтического кластера ОЭЗ «Технополис «Москва» стал , который в 2016-2017 гг. руководил созданием на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» научно-исследовательского центра компании «НоваМедика Иннотех» (проект Роснано, проект Сколково)

«Мы видим кластер открытым неформальным образованием, к которому без ограничений смогут присоединиться не только резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва», но также и другие компании Москвы, работающие в отраслях промышленности, связанных со здоровьем», – сообщил .