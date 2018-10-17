Московскую аптеку оштрафовали за неправильные цены на лекарства

Проверка показала, что ООО «Лестрада», юрлицо, управляющее аптекой Leda Farm, нарушила не только правила ценообразования, но и ряд других положений. «Так, в помещениях и в части холодильного оборудования, предназначенных для хранения лекарственных препаратов, отсутствовали приборы для измерения влажности и температуры. Изучение журналов температурного контроля показало, что последняя фиксация температуры проведена почти за 20 дней до проверки», – говорится в сообщении прокураторы Москвы.

Кроме того, в аптеке не промаркированы стеллажи для хранения лекарственных препаратов, специальная зона для хранения лекарственных препаратов, изъятых из обращения, расположена в месте хранения качественных препаратов.

Наконец, на момент проверки в аптечном пункте не были надлежащим образом оформлены протоколы согласования цен поставки жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также отсутствовала информация о зарегистрированной предельной отпускной цене на эти ф-ку средства.

В прокуратуре не поясняют, откуда в аптеке появились лекарства, цена на которые не была сформирована по правилам, установленным в РФ. Ранее участники рынка не раз обращали внимание, что в аптеках встречаются так называемые «переливы», когда лекарства, проданные аптеке по низкой цене в рамках маркетинговой акции с производителем, перепродаются другой аптеке. Возможен также «переход» препаратов из госсектора, когда в коммерческую розницу попадают лекарства, закупленные по госконтракту.

Нагатинский межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО «Лестрада» и ее руководителя четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст 14.6 (нарушение порядка ценообразования), ч.4 ст.14.1 (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований) КоАП РФ.

Дела об административном правонарушении в отношении организации находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Москвы и территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе Москвы.

В прокуратуре также сообщают, что на настоящий момент нарушения аптекой устранены.