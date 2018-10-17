Московскую аптеку оштрафовали за неправильные цены на лекарства

15:02
9 декабря 2018

Елена Калиновская

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Сотрудники «Р-Фарм» в московской  аптеке Leda Farm обнаружили, что цены на целый ряд препаратов из перечня ЖНПВЛ существенно ниже их отпускных цен, по некоторым препаратам более чем на 60%. Производитель обратился в прокуратуру, которая повела проверку и возбудила в отношении организации и ее руководителя четыре дела об административных правонарушениях. 

Проверка показала, что ООО «Лестрада», юрлицо, управляющее аптекой Leda Farm, нарушила не только правила ценообразования, но и ряд других положений. «Так, в помещениях и в части холодильного оборудования, предназначенных для хранения лекарственных препаратов, отсутствовали приборы для измерения влажности и температуры. Изучение журналов температурного контроля показало, что последняя фиксация температуры проведена почти за 20 дней до проверки», – говорится в сообщении прокураторы Москвы.

Кроме того, в аптеке не промаркированы стеллажи для хранения лекарственных препаратов, специальная зона для хранения лекарственных препаратов, изъятых из обращения, расположена в месте хранения качественных препаратов.

Наконец, на момент проверки в аптечном пункте не были надлежащим образом оформлены протоколы согласования цен поставки жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также отсутствовала информация о зарегистрированной предельной отпускной цене на эти ф-ку средства.

В прокуратуре не поясняют, откуда в аптеке появились лекарства, цена на которые не была сформирована по правилам, установленным в РФ. Ранее участники рынка не раз обращали внимание, что в аптеках встречаются так называемые «переливы», когда лекарства, проданные аптеке по низкой цене в рамках маркетинговой акции с производителем, перепродаются другой аптеке. Возможен также «переход» препаратов из госсектора, когда в коммерческую розницу попадают лекарства, закупленные по госконтракту. 

Нагатинский межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО «Лестрада» и ее руководителя четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст  14.6 (нарушение порядка ценообразования), ч.4 ст.14.1 (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований) КоАП РФ. 

Дела об административном правонарушении в отношении организации находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Москвы и территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе  Москвы.

В прокуратуре также сообщают, что на настоящий момент нарушения аптекой устранены. 

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