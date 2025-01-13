Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Москва объявила офсет...

Москва объявила офсет на поставку медизделий на 11,4 млрд рублей

13.01.2025
14:29
Дина Коблова
Департамент труда и соцзащиты населения Москвы объявил конкурс на офсетный контракт на поставку медизделий на 11,4 млрд руб. Подрядчику предстоит поставить впитывающие урологические вкладыши при недержании мочи. Дептруда закупит их с марта 2025 года по конец 2034 года. Начальная цена за единицу товара — 1436 руб.
Фото: 123rf.com

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы объявил конкурс на заключение офсетного контракта на поставку вкладышей урологических впитывающих при недержании мочи, информация об этом опубликована на портале госзакупок. Окончание подачи заявок — 14 февраля.

Согласно документации, подрядчику предстоит поставить впитывающие урологические вкладыши при недержании мочи. Предусмотрены встречные инвестиционные обязательства поставщика по созданию, модернизации и освоению производства этих медизделий в размере не менее 200 млн руб. В создание производства входят проектирование и строительство объектов, закупка и монтаж оборудования и внесение производственной площадки в регудостоверение на выпускаемые медизделия.

Максимальная цена контракта — 11,4 млрд руб., в том числе НДС 10%.

Департамент труда Москвы, в свою очередь, обязуется с марта 2025 года по конец 2034 года закупить мужские и женские вкладыши трех видов у подрядчика. Начальная цена за единицу товара — 1436 руб. Оплата госзакупки будет проводиться из средств бюджета Москвы.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.