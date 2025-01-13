Москва объявила офсет на поставку медизделий на 11,4 млрд рублей

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы объявил конкурс на заключение офсетного контракта на поставку вкладышей урологических впитывающих при недержании мочи, информация об этом опубликована на портале госзакупок. Окончание подачи заявок — 14 февраля.

Согласно документации, подрядчику предстоит поставить впитывающие урологические вкладыши при недержании мочи. Предусмотрены встречные инвестиционные обязательства поставщика по созданию, модернизации и освоению производства этих медизделий в размере не менее 200 млн руб. В создание производства входят проектирование и строительство объектов, закупка и монтаж оборудования и внесение производственной площадки в регудостоверение на выпускаемые медизделия.

Максимальная цена контракта — 11,4 млрд руб., в том числе НДС 10%.

Департамент труда Москвы, в свою очередь, обязуется с марта 2025 года по конец 2034 года закупить мужские и женские вкладыши трех видов у подрядчика. Начальная цена за единицу товара — 1436 руб. Оплата госзакупки будет проводиться из средств бюджета Москвы.