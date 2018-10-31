Москва: офсетные контракты привлекли в фармотрасль порядка 9 млрд рублей

Первый офсетный контракт Москва заключила с ЗАО «Биокад» в октябре 2017 г. Его условиями предусмотрена локализация в городе высокотехнологичного производства 22 лекарственных средств и их последующая поставка в течение 7 лет на сумму 14 млрд руб. Объем инвестиций составит не менее 3 млрд руб.

Осенью этого года был заключен второй офсетный контракт на поставку лекарств. По его условиям, «Р-Опра» (дочерняя компания ГК «Р-Фарм») в течение 4 лет локализует производство лекарственных препаратов 31 международного непатентованного наименования с последующей их поставкой столице. ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд руб. при начальной (максимальной) цене 22,5 млрд руб. Предполагаемый объем инвестиций по второму офсетному контракту составит порядка 5,87 млрд руб. Инвестор планирует создание двенадцати производственных линий. Предметом этого контракта стали препараты, применяющиеся для лечения и профилактики массовых тяжелых эндокринных и онкологических заболеваний.

«Более половины препаратов, закупаемых в рамках второго московского офсета, на территории РФ не производятся, лекарства трех международных непатентованных наименований будут локализованы по полному циклу. Долгосрочный заказ локализованной продукции позволит существенно снизить цену закупаемых лекарств. Для москвичей это новые рабочие места и льготное лекарственное обеспечение», – прокомментировал ситуацию руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо заключения офсетных контрактов Москва оказывает поддержку производителям медизделий и лекарств, которым присвоен статус промышленного комплекса. Так, компании «МосФарма», «Биотики», «Биннофарм», «Макиз-Фарма», «Сервье Рус» и Московский эндокринный завод получают налоговые и иные льготы от правительства столицы.

Источник: Инвестиционный портал Москвы