Москва: офсетные контракты привлекли в фармотрасль порядка 9 млрд рублей

13:42
30 ноября 2018
25

Москва является одним из крупнейших производителей фармацевтической продукции в России. На сегодняшний день в городе функционирует 32 крупных и средних предприятия–производителя фармпродукции, 82 научно-исследовательских института, 243 медорганизации. Именно в Москве впервые в России был заключен офсетный контракт в фармпромышленности, который предполагает долгосрочную поставку товаров с инвестиционными обязательствами поставщика по локализации их производства в столице. Об этом рассказал директор городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома 29 ноября на II Международном медицинском инвестиционном форуме.

Первый офсетный контракт Москва заключила с ЗАО «Биокад» в октябре 2017 г. Его условиями предусмотрена локализация в городе высокотехнологичного производства 22 лекарственных средств и их последующая поставка в течение 7 лет на сумму 14 млрд руб. Объем инвестиций составит не менее 3 млрд руб.

Осенью этого года был заключен второй офсетный контракт на поставку лекарств. По его условиям, «Р-Опра» (дочерняя компания ГК «Р-Фарм») в течение 4 лет локализует производство лекарственных препаратов 31 международного непатентованного наименования с последующей их поставкой столице. ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд руб. при начальной (максимальной) цене 22,5 млрд руб. Предполагаемый объем инвестиций по второму офсетному контракту составит порядка 5,87 млрд руб. Инвестор планирует создание двенадцати производственных линий. Предметом этого контракта стали препараты, применяющиеся для лечения и профилактики массовых тяжелых эндокринных и онкологических заболеваний.

«Более половины препаратов, закупаемых в рамках второго московского офсета, на территории РФ не производятся, лекарства трех международных непатентованных наименований будут локализованы по полному циклу. Долгосрочный заказ локализованной продукции позволит существенно снизить цену закупаемых лекарств. Для москвичей это новые рабочие места и льготное лекарственное обеспечение», – прокомментировал ситуацию руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. 

Помимо заключения офсетных контрактов Москва оказывает поддержку производителям медизделий и лекарств, которым присвоен статус промышленного комплекса. Так, компании «МосФарма», «Биотики», «Биннофарм», «Макиз-Фарма», «Сервье Рус» и Московский эндокринный завод получают налоговые и иные льготы от правительства столицы.

Источник: Инвестиционный портал Москвы

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
31.10.2018
Власти Москвы помогут компаниям-экспортерам продвигать  товары за рубежом  
26.10.2018
Бесплатные прививки от гриппа в Москве внесены в программу госгарантий
29.09.2018
Второй офсетный контракт Москвы выиграла структура «Р-Фарм»
Популярное
26.11.2018
«ФармNEWS»: РАФМ «Фармацевтический рынок России. Промежуточные итоги»
7825
28.11.2018
Более 65% российских провизоров и фармацевтов против появления в аптеках дополнительных услуг
5205
26.11.2018
Введение лекарственного страхования – дополнительная нагрузка на штат аптеки
4128
27.11.2018
В США одобрен larotrectinib для лечения различных типов рака, вызываемого редкой генетической мутацией
2250
24.11.2018
Кто заказал программу «Фарма 2030»?
1643