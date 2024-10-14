Мужчины в два раза чаще игнорируют проверку сроков годности лекарств

Женщины более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения, чем мужчины, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13 против 7% соответственно) или средств личной гигиены (31 против 16%).

Вопрос: «Покупая лекарства, обращаете ли вы внимание на срок их годности?».

Вариант ответа Все опрошенные Пол муж жен Да, всегда проверяю 54% 48% 58% Чаще проверяю, чем нет 19% 19% 19% Проверяю, но редко 18% 20% 16% Нет, никогда не проверяю 9% 13% 7% Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров. Вариант ответа Продукты питания Лекарства Средства личной гигиены Парфюмерия, косметика

(опрос женщин) Да, всегда проверяю 60% 54% 33% 49% Чаще проверяю, чем нет 27% 19% 20% 25% Проверяю, но редко 11% 18% 24% 18% Нет, никогда не проверяю 2% 9% 23% 8%



Опрос проводился 4—9 октября в 375 городах всех округов России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.