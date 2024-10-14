Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Мужчины в два...

Мужчины в два раза чаще игнорируют проверку сроков годности лекарств

14.10.2024
13:40
Ринат Васбеев
Никогда не проверяют срок годности лекарств 9% респондентов. При этом мужчины в два раза чаще женщин игнорируют проверку сроков годности медикаментов, показал опрос SuperJob.
Фото: 123rf.com

Женщины более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения, чем мужчины, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13 против 7% соответственно) или средств личной гигиены (31 против 16%).

Вопрос:  «Покупая лекарства, обращаете ли вы внимание на срок их годности?».

Вариант ответа

Все опрошенные

Пол

 

 

муж

жен

Да, всегда проверяю

54%

48%

58%

Чаще проверяю, чем нет

19%

19%

19%

Проверяю, но редко

18%

20%

16%

Нет, никогда не проверяю

9%

13%

7%

Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.

Вариант ответа

Продукты питания

Лекарства

Средства личной гигиены

Парфюмерия, косметика
(опрос женщин)

Да, всегда проверяю

60%

54%

33%

49%

Чаще проверяю, чем нет

27%

19%

20%

25%

Проверяю, но редко

11%

18%

24%

18%

Нет, никогда не проверяю

2%

9%

23%

8%

Опрос проводился 4—9 октября в 375 городах всех округов России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.