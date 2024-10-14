Мужчины в два раза чаще игнорируют проверку сроков годности лекарств
Женщины более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения, чем мужчины, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13 против 7% соответственно) или средств личной гигиены (31 против 16%).
Вопрос: «Покупая лекарства, обращаете ли вы внимание на срок их годности?».
|
Вариант ответа
|
Все опрошенные
|
Пол
|
|
|
муж
|
жен
|
Да, всегда проверяю
|
54%
|
48%
|
58%
|
Чаще проверяю, чем нет
|
19%
|
19%
|
19%
|
Проверяю, но редко
|
18%
|
20%
|
16%
|
Нет, никогда не проверяю
|
9%
|
13%
|
7%
Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.
|
Вариант ответа
|
Продукты питания
|
Лекарства
|
Средства личной гигиены
|
Парфюмерия, косметика
|
Да, всегда проверяю
|
60%
|
54%
|
33%
|
49%
|
Чаще проверяю, чем нет
|
27%
|
19%
|
20%
|
25%
|
Проверяю, но редко
|
11%
|
18%
|
24%
|
18%
|
Нет, никогда не проверяю
|
2%
|
9%
|
23%
|
8%
Опрос проводился 4—9 октября в 375 городах всех округов России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.
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