Мурашко не признал дефицита физраствора

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не признал проблем с производством физраствора в России. По его словам, после перерегистрации цен производители получили возможности для стабильной работы.

«У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающего потребности рынка. Этот препарат входит в список жизненно важных, государство регулирует цены на них. В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен. Федеральная антимонопольная служба после соответствующего анализа рассмотрела их и вынесла заключение. Цены на физраствор 11 производителей уже перерегистрированы Минздравом России», — цитирует Мурашко РИА «Новости».

В октябре в Росздравнадзоре РБК сообщили, что российские производители производят столько физраствора, сколько делали в среднем в год в последнее время. «Российские производители в полной мере обеспечивают потребность системы здравоохранения в физрастворе, объемы его ввода в гражданский оборот в этом году соответствуют среднегодовым значениям прошлых лет», — говорится в сообщении ведомства.

На этой неделе Минздрав сообщил, что Росздравнадзор все же выявил риски дефектуры натрия хлорида для инфузий. ФАС приняла решение о согласовании 26 предельных отпускных цен на ряд форм выпуска. «Средний размер увеличения составил 28%, согласованные цены не превышают максимальные ранее зарегистрированные цены в соответствующих формах выпуска, — говорилось в сообщении. — По вопросу обеспечения регионов РФ Минздрав России оперативно организовывает переговоры представителей регионов с потенциальными поставщиками натрия хлорида».

В Госдуме также признали проблему дефицита физраствора в некоторых регионах России. «Есть определенные причины, несколько причин, почему так произошло. Но в течение ближайшего времени, как нас заверили в министерстве, данный вопрос будет решен», — сказал «Газете.ру» глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. А депутат Бадма Башанкаев, как передает РИА «Новости», направил обращение в Минздрав с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных и медицинских организациях в субъектах.

Один из поставщиков физраствора в Санкт-Петербурге пожаловался «Фонтанке», что себестоимость препарата сильно выросла, а цена давно не перерегистрировалась. По его словам, ситуация уже дошла до такой точки, что хоть на тысячу рублей увеличь стоимость упаковки физраствора, больше его не станет.

«Объем производства потихоньку и без этого решения начал наращиваться, но только, наверное, к февралю-марту ситуация восстановится. Заводы не смогут произвести больше, чем производят сейчас. Потому что часть из них просто закрыла или перестроила на другие лекарства свои производственные линии, чтобы не работать в минус», — рассказал генеральный директор компании «Прометей» Андрей Бутылов.

В октябре в СМИ появилась информация о том, что раствор натрия хлорида внезапно пропал с аптечных полок. Планомерный рост спроса на физраствор фиксировался еще с лета, подтвердили «ФВ» в аптечных организациях. При этом физраствор был в дефектуре только в стеклянной таре по 250, 400 мл и более, так как была проблема с наличием флаконов у производителей. В рознице не было проблем с дозировками по 5 и 10 мл. Кроме того, поставщиков начали штрафовать за то, что они отпускают в аптеки препараты, предназначенные для стационаров, писал «ФВ».