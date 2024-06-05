Мурашко сообщил о возвращении нормы отсроченного использования рецептов

На онлайн-совещании президента Владимира Путина с членами правительства обсудили отказ сотрудников аптек в постановке рецептов на отсроченное обслуживание. Вопрос об этом поднял руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов.

Он сослался на опросы, по данным которых, из 3 тыс. льготников 30% указывают на отсутствие необходимого лекарства и невозможность поставить его на отложенное обслуживание, 49% — на отказ врача выписывать рецепт из-за того, что препарата нет в наличии. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности льготникам пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках с учетом реального времени, необходимого на закупку в том числе редких препаратов. Раньше эта норма составляла десять дней, однако регионам иногда требуется больше времени на появление препарата в аптеке.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас подготавливается норма по возврату срока с учетом закупочной процедуры 44-го Федерального закона.

«До 30 дней, конечно, надо делать, потому что люди должны получать [рецептурные препараты]. В основном сталкиваемся с теми ситуациями, когда препараты не являются широко используемыми, по ним преимущественно. Поэтому обязательно этот вопрос отработаем и сделаем», — поделился Мурашко.

Приказ Минздрава о правилах отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, который предусматривал отсроченное обслуживание льготных рецептов, перестал действовать 1 сентября 2022 года. Сразу после на «горячую линию» Всероссийского союза пациентов начали поступать обращения от граждан, которым отказали «в фиксации отсроченных рецептов». В организации полагают, что без ведения специального журнала процесс перестал быть формализованным: непонятно, с какого дня вести отсчет и к какому времени препарат будет доставлен.